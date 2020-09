Tras depurar padrón, Partido Verde asegura ser una opción en Puebla

Your browser does not support the video tag.

El dirigente estatal en Puebla del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, aseguró que tras depurar el padrón de afiliados son vistos como una opción real y renovada para la gente de cara al proceso electoral 2021.

A través de un comunicado de prensa, el líder del PVEM indicó que pasaron de tener 6 mil 500 afiliados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) a 40 mil.

“Estamos contentos con estas cifras, pero no conformes, ahora buscamos consolidar los liderazgos en los 217 municipios de nuestro Estado, hoy somos una opción real y renovada para las y los poblanos”, señaló.

Destacó que el crecimiento del Partido Verde a nivel nacional es resultado del trabajo realizado por todos sus militantes y simpatizantes, ya que no es casualidad que en todo México cada día hay más personas que comparten intereses e inquietudes que encabeza ese instituto político.

Cabe destacar que a nivel nacional los únicos partidos políticos que reportaron un aumento en sus padrones de afiliados fueron Morena y el Partido Verde, sin embargo, el caso de este último instituto es más notable ya que pasó de tener 308 mil 224 afiliados a 660 mil 874 afiliados.