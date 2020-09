Suiza quita a México de su lista de naciones de riesgo por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

El Ministerio de Salud de Suiza comunicó que su gobierno retiró a México de su lista de países de riesgo por Covid-19, lo que implica que a partir del 7 de septiembre no será necesario que los viajeros provenientes de este país se pongan en “cuarentena” al entrar en territorio suizo.

Otras de las naciones que fueron retirados de dicha lista fueron: Bélgica, El Salvador, Swazilandia, Kasajiztán, Kirguistán, Luxemburgo y Omán.

En la lista actualizada semanalmente por las autoridades sanitarias suizas permanecen países como España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, India y Perú.

Además la nación europea agregó a este listado a Polinesia Francesa, Guayana, Líbano, Libia, Paraguay, San Marino, Trinidad y Tobago, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.

Los viajeros provenientes de los países que se encuentren en la lista de riesgo tendrán que resguardarse al menos 10 días, para evitar contagios y en caso de que los visitantes no sigan la medida necesaria podrán ser sancionados con multas económicas.

En total, Suiza tiene identificadas a 55 naciones con alto riesgo debido al Coronavirus Sars-Cov-2 (Covid-19).

Fuente: El Financiero