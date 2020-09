Reviven video de #LadyChiles para buscar a trabajadora agraviada

Your browser does not support the video tag.

¿Recuerdas el polémico video de 2014 en el que surgió “Lady Chiles”? Ese donde una mujer trató de evidenciar a su empleada doméstica por llevarse un chile en nogada para compartir con su familia, pero fue sorprendida por la primera quien la tachó de ladrona.

Sin embargo, las cosas no salieron como la jefa pensaba pues usuarios de Internet defendieron a la trabajadora doméstica y a ella la acusaron de maltrato apodándola “Lady Chiles” e incluso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación En México (Conapred) tuvo que intervenir para advertir que la mujer debía pedir disculpas públicas a la agraviada.

¿Alguien recuerda a #LadyChiles? Aún me acuerdo y siento feo por cómo trataron a la Doña, ¿qué habrá sido de su vida? ¿Le seguirán gustando los chiles en nogada?

u.u pic.twitter.com/SIb3h5zbRJ — politécnico (@polituitts) September 8, 2020

Ahora, seis años después, el caso tomó relevancia en redes sociales luego de que la cadena de restaurantes VIPS publicó un mensaje en el que dice que busca a la empleada maltratada por “Lady Chiles” para invitarla a comer todos los chiles en nogada que pueda.

¡Los #ChilesEnNogada que #LadyChiles no le dio a Amparo, se los damos en Vips! La estamos buscando para que los venga a probar gratis y si no se los puede terminar, ¡no tenemos problema que se los lleve en un recipiente! 😜 #AmparoTeQueremos pic.twitter.com/xH5QbCgTsb — VIPS (@VIPS_MX) September 8, 2020

Con los hashtag #LadyChiles y #AmparoTeQueremos, miles de usuarios se han sumado a la búsqueda de la agraviada, cuyo nombre real sería Nieves Isabel Arjona Miranda.

No había visto el vídeo #LadyChiles.

No sé que indigna más, que la hayan grabado, que le estén reclamando por”robar” un chile en nogada o que quieran aparentar ser buenas personas al decir que le permiten comer lo que ellos comen.

Clasismo en su máxima expresión. — Adry Miranda (@AdryMiranda84) September 8, 2020

No mames😡😡😡 ES COMIDA 🤬🤬🤬 no había visto este video y me indigna como la atacan como criminal por COMIDA NO MAMES!!🤬😡 sentí horrible ver la cara de la pobre señora que está diciendo que o se lo comía ella o su hijo NO MAMES PINCHE GENTE QUIEN ES LA #LadyChiles ? https://t.co/BEuBo64IJn — RISTO (@ristoplay) September 8, 2020

- Anuncio -

Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos la publicación de VIPS, pues muchos afirman que se colgaron del caso para hacerse promoción.

1. video de #LadyChiles ya es de hace años.

2. Nomas recuerden que @VIPS_MX pertenece a #Alsea, multinacional que mando de “vacaciones” involuntario sin goce de sueldo sus empleados en el pico de la pandemia. #AmparoTeQueremos — #TípicoMachito. (@GaboEnTuirer) September 8, 2020

De cualquier manera, #LadyChiles se volvió tendencia en Twitter este martes y todos esperamos que la trabajadora agredida pueda comer todos los chiles en nogada que quiera.