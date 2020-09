Puebla y Tec de Monterrey impulsan la movilidad sustentable

Your browser does not support the video tag.

La Agencia Estatal de Energía participará en el Programa Socio Formador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm), campus Puebla, para que alumnos presenten soluciones para la movilidad sostenible y eficiencia energética.

Lo anterior fue concretado tras una firma de convenio entre el director del organismo, Rodrigo Osorio Díaz y el apoderado legal de dicha institución, César Camacho Montoya.

En este sentido, la Agencia de Energía coadyuvará con el Itsem en el bloque denominado “Retos Económicos y Desarrollo Sostenible”, en el que las y los alumnos desarrollarán capacidades analíticas que les permitan diseñar y proponer soluciones a problemáticas relacionadas a la movilidad sostenible y eficiencia energética en Puebla.

En su mensaje, Osorio Díaz enfatizó que el objetivo primordial del organismo es impulsar la competitividad de la entidad, así como el desarrollo económico y el bienestar social de las y los poblanos a través del progreso energético sustentable. Agregó que establecer redes de cooperación, como con el Tecnológico de Monterrey, es esencial para potenciar el talento de las y los jóvenes, y así construir presente y futuro para el estado.

Al estar basado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Naciones Unidas, el bloque impartido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla empata con las principales metas establecidas por el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, en el que el crecimiento económico sustentable e incluyente es una prioridad.