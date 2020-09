Por segundo mes consecutivo, Puebla con mayor caída en actividad industrial

Your browser does not support the video tag.

Durante mayo, segundo mes del confinamiento por la emergencia por Covid-19, Puebla registró la mayor contracción anual del país en su actividad industrial con -60.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, misma posición que ocupó en abril pasado.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la caída de Puebla en este sector superó al promedio nacional que fue de -30.6 por ciento durante el quinto mes de 2020.

Después de Puebla los estados que tuvieron importantes reducciones en su actividad industrial en mayo fueron Baja California Sur (-58.5 por ciento) y Aguascalientes (-52.7 por ciento).

Mientras que las menores bajas registradas por el Inegi las tuvieron Michoacán con -18.2 por ciento y Campeche con -8.6 por ciento.

El reporte del Inegi indicó que 31 entidades federativas tuvieron variaciones anuales negativas y únicamente el estado de Tabasco tuvo una expansión en su actividad industrial de mayo de 13.8 por ciento respecto al quinto mes de 2019.

De enero a mayo de este año, la contracción en la actividad industrial poblana fue de -25.3 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado, superando la media que para ese periodo fue de 13.6 por ciento.

En el acumulado de los primeros cinco meses de 2020, Puebla registró la cuarta mayor reducción en la actividad industrial (-25.3 por ciento), por debajo de Baja California Sur con -41.5 por ciento, Coahuila con .26.4 por ciento y Aguascalientes con -25.6 por ciento.

Cabe mencionar que durante abril la caída en la actividad industrial de la entidad poblana fue del 57 por ciento, cifra que la posicionó en el primer lugar nacional con mayor variación negativa.