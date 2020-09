No habrá linchamiento político contra exediles panistas: Rivera

Your browser does not support the video tag.

Luego de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo esperar investigaciones de Comuna contra exalcaldes panistas de Puebla por corrupción, la edil Claudia Rivera Vivanco aseveró que no hará linchamientos políticos y que denunciará a inmobiliarias.

En entrevista tras el aniversario luctuoso de Ignacio Zaragoza en Los Fuertes, la alcaldesa puntualizó que, aunque su administración realizará una auditoría en la Secretaría de Desarrollo Urbano por actos de corrupción, no habrá un linchamiento público en contra de actores de otras administraciones municipales, como la de Antonio Gali Fayad y Luis Bank Serrato.

“He instruido algo inédito, que es una auditoría en toda la dependencia, una auditoría profunda, que juzga administraciones atrás. También he sido muy enfática en mi política, la forma en que hago este ejercicio de gobierno, jamás va a ser con linchamiento político”, enfatizó.

Agregó que en caso de encontrar corrupción, se dará aviso a las instancias correspondientes, quienes serán las encargadas de juzgar a quienes resulten señalados, por lo que se mantendrá al margen respetando las diligencias.

También, comentó que existen inmobiliarias involucradas en cobros por la entrega de permisos de construcción, por los cuales fue destituida la secretaria de Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, junto a funcionarios que, de acuerdo con regidores afines a la alcaldesa, operaban una red de “moches” a favor del exalcalde Eduardo Rivera Pérez.

“También hay denuncias hacia propios representantes de inmobiliarias, de esto que se le denominó el cartel de las inmobiliarias, y que también ha generado abuso en algunos puntos”, comentó.

Barbosa espera investigación contra Gali y Bank

Este martes, el mandatario Miguel Barbosa Huerta mencionó, en conferencia matutina, que seguía esperando los avances de la investigación que realizaría el ayuntamiento, en contra de Gali Fayad y Bank Serrato, por corrupción durante sus mandatos municipales.

“Yo me quedé esperando siempre, saber de la enorme corrupción que hubo en la anterior administración municipal, con Tony Gali y Luis Bank, Todavía puedo pensar que puedo conocer lo que pasó en ese tiempo. Estoy interesado en saberlo”, subrayó.

- Anuncio -

Cabe resaltar que tanto el gobierno municipal y estatal mantienen una pugna en las decisiones de cada administración, la cual, inició con el intento estatal de “imponer” a una nueva secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), que ha seguido con una denuncia de controversia constitucional por dicho acto, presentada por la alcaldesa, así como acusaciones por violencia de género.