México tiene acuerdos para obtener vacuna Covid con 7 países: SRE

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que México tiene acuerdo con siete países -Reino Unido, China, Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania e Italia- para acceder a las vacunas que están desarrollando contra el Covid-19.

Así lo dio a conocer durante la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde indicó que para poder asegurar el abasto de la vacuna contra Covid-19, la federación cuenta con una estrategia dividida en tres elementos.

El primero, es participar en acuerdos multilaterales para obtenerla, el otro es formar acuerdos bilaterales para participar en acuerdos clínicos y el tercero es obtener financiamiento y apoyo de organismos públicos, instituciones para acelerar el desarrollo de la vacuna en México.

También dio a conocer que México confirmó mediante una carta de intención emitida el pasado 31 de agosto su interés de participar en el mecanismo Covax Facility para adquirir dosis necesarias para vacunar a la población nacional.

Esta adquisición será posterior a la autorización que otorguen las autoridades regulatorias correspondientes de entre los 18 desarrollos con los que hasta este momento cuenta Covax. Para ello se eligió, por parte del sector Salud, la modalidad de compra opcional, que otorga mayor flexibilidad.

Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el jueves pasado México fue formalmente invitado a participar en la fase III de la vacuna Sputnik V, que desarrolla el Gobierno de la Federación Rusa. Sujeto a la validación de las autoridades sanitarias de México, informó que habría una participación, en principio, de entre 500 y mil voluntarios para ser parte del estudio clínico y contar con acceso temprano al resultado biológico.

En cuanto a la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, nuestro país está considerado para participar en la operación Warp Speed, iniciativa para acelerar los tratamientos y las vacunas contra el Covid-19. Esta semana se logró el acuerdo para realizar ensayos clínicos de la fase III del tratamiento de la farmacéutica Regeneron Pharmaceuticals, el cual no es una vacuna sino un tratamiento que será valorado en función de sus resultados.