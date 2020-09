Lara, de las diputadas con más iniciativas presentadas y avaladas

Your browser does not support the video tag.

Durante el segundo año de actividades del Congreso de Puebla, Mónica Lara Chávez, del Partido Encuentro Social (PES), y Rocío García Olmedo del PRI fueron las diputadas con más iniciativas aprobadas, con 36 y 37, así como en el número de propuestas avaladas, con ocho cada una.

Lo anterior, de acuerdo con la página del Legislativo poblano, donde este medio realizó una consulta sobre el número de iniciativas presentadas y aprobadas en el periodo del 27 de septiembre de 2019 al 7 de este mes del presente año.

En el top 10 de legisladores que más iniciativas presentaron están García Olmedo con las 37; Lara Chávez con 36; José Armando García Avendaño y Liliana Luna Aguirre, ambos del PRD, con 20 cada uno y Alberto Morales Álvarez de Movimiento Ciudadano (MC) con 19.

Le siguen Nancy Jiménez Morales del PAN con 19, Jonathan Collantes Cabañas del PRI con 18, Uruviel González Vieyra de Compromiso Por Puebla con 18, Alejandra Esquintin Lastiri de MC con 17 y Bárbara Moán Añorve de Morena con 17.

Resaltó que del total de legisladoras y legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia (JJH) –compuesta por Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista y PES—sólo destacaron Lara Chávez en segundo lugar y Morán Añorve de Morena, en décimo peldaño.

En cuanto al número de iniciativas aprobadas, por parte de la coalición política mencionada, nuevamente destacó Lara Chávez, quien compartió la primera posición con su par, Rafaela Vianey García Romero de Morena, quienes tienen el mismo número: ocho.

Le siguieron Merino Escamilla del PES, con cuatro avaladas, lo cual la ubica en quinto lugar; así como Olga Lucía Romero Garci Crespo y Tonantzin Fernández Díaz, ambas de Morenas y quienes empataron en octavo lugar con tres.

Sin embargo, García Olmedo, del PRI, también se colocó en el primer lugar con más iniciativas avaladas, sumando ocho.