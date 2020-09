¿Interesado en el comercio entre Puebla y Canadá? Acude a seminario

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Economía estatal dará el Seminario “Oportunidades de intercambio comercial Puebla-Canadá”, el 10 de septiembre a las 12:00 horas, para dar a conocer productos con mayor demanda, así como los sectores a los que van dirigidos.

A través de un seminario con el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, se abordarán temas de interés sobre la relación de Canadá y Puebla, así como los productos con mayor potencial en esa región.

Los productos más demandados son: agroalimentos, textiles, automotriz y autopartes, aunado a la posibilidad de acceso a las pequeñas y medianas empresas en procesos de exportación, y la atracción de inversiones al estado.

Durante el primer semestre del 2020, Canadá se ubicó como el tercer país de origen de la inversión extranjera directa radicada en Puebla, en ese periodo, con 115.4 millones de dólares.

Las y los interesados deberán registrarse previamente en la liga. dar click aquí