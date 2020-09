Fraude contra jubilados del SNTE 23 y PAN iría solo en comicios de 2021

Your browser does not support the video tag.

El PAN podría quedarse sin aliados en Puebla

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que si los dirigentes locales y nacionales del PAN creen que por el pobre desempeño de las autoridades emanadas de Morena, tienen casi ganados los comicios de 2021 en Puebla capital y otros municipios de la entidad, la verdad es que están muy equivocados.

En principio deben entender que los votos que pueda obtener el PAN y sus candidatos son insuficientes para ganar. Para hacerlo requieren necesariamente de los sufragios que puedan aportarle otros partidos, que en el pasado reciente fueron aliados suyos como el PRD o Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo en Puebla su presidenta estatal, Genoveva Huerta Villegas, parece no comprenderlo, ya que en lugar de abonar a la conformación de un bloque amplio opositor se ha distanciado de algunos de sus posibles aliados que la perciben como soberbia, sobrada y sin los amarres locales y nacionales para sellar una coalición.

Al menos así lo ha externado en público el presidente provisional del

Comité Directivo Estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, y otros dirigentes partidistas y de organizaciones políticas como Antorcha Campesina que off the record dicen que prefieren platicar el asunto con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, que con Genoveva Huerta.

18 mil jubilados del SNTE 23 pagan un seguro de vida inexistente

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que “Una bomba de tiempo” se ha convertido la situación de los más de 18 mil jubilados federales de Puebla, es decir, los que están agremiados a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues dos situaciones agravan sus precarias condiciones sociales: por un lado en este año se han quedado sin seguro de vida, que ha dejado desprotegidas a sus familias ante un posible deceso; por otro, a pocos más de 2 mil profesores retirados les adeudan más de 50 millones de pesos de un apoyo especial que les otorgaban para poder palia el largo periodo que deben esperar entre el momento en que se retiran y el que tarda en que llegue el pago de las pensiones.

Lo que resulta grave o sospechoso de esta situación, es que a los 18 mil jubilados de manera puntual cada quincenal el ISSSTE les descuenta el costo de la póliza de seguro de vida, recurso que supuestamente es transferido al gobierno del estado, pero al final resulta que no existe dicha protección.

Hasta ahora se desconoce dónde se queda ese dinero y que beneficios económicos está generando, a la sombra de un claro abuso contra los maestros federalizados que están en el retiro.

Dicha situación muestra la indolencia e insensibilidad de Alejandro Ariza Alonso, el secretario general de la sección 23 del SNTE, que tiene en el abandono a los maestros jubilados y se ha negado sistemáticamente a atender a la representación colegiada de los profesores en retiro que han buscado conocer el destino de los cuantiosos fondos que les quitan cada quincena.

Pareciera que alguien en el SNTE 23 o en el ISSSTE estaría haciendo un jugoso negocio con el cobro fraudulento de un seguro de vida que, por lo menos este año, no ha existido.

Le jodieron sus sueños

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que el más deprimido por la negativa del Instituto Nacional Electoral de entregar el registro como partido político a México Libre es José Francisco Rivas García.

Este personaje, una y otra vez, insistió ante el grupo de Margarita Zavala para que le otorgaran el primer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales.

Se desconoce cuáles sean los argumentos de trabajo político del señor Rivas, pero lo que sí se sabe es su oscuro paso por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Este personaje fue el responsable de la entrega ilegal de permisos al entonces gobierno de Rafael Moreno Valle para la construcción del teleférico.

Por su acción, fue demolida la famosa Casa del Torno y participó en la complicidad morenovallista para hacer y deshacer en obras en la zona monumental de Los Fuertes y San Francisco.

Tribunal a prueba, otra vez

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que el balón está en la cancha del Tribunal Electoral Federal.

De cómo resuelva las impugnaciones que presentarán las Asociaciones políticas a quienes el IFE les negó el registro como partidos, dependerán las opciones que el electorado tendrá al momento de acudir a las urnas el próximo año.

No es poca cosa.

Mucho menos en un contexto de altísima polarización, como el que se vive actualmente en la política mexicana.

En el sentido de su resolución, va también implícita la estrategia que llevarán a cabo los diferentes grupos que buscan tener un papel protagónico en el proceso electoral.

Hereda Morena los genes del PRI, PRD y La Parodia

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que en el proceso de renovación que se vive en Morena para definir a su presidente nacional, estamos viendo como el partido que se pensaba, era la esperanza de los simpatizantes de la izquierda, es en sí un Frankenstein donde se mezclan los genes del viejo PRI, los del irracional PRD y hasta los de La Parodia.

En una pugna interna similar a las que no hace más de 10 años veíamos en el Sol Azteca, la lucha por el poder y las prerrogativas se las están disputando principalmente, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y el tal Gibrán Ramírez Reyes, quienes han mostrado sus supuestas armas.

El pasado sábado, quien visitó Puebla fue Mario Delgado. Decidió recurrir a una estrategia más priísta que las utilizadas por los actuales miembros del desgastado tricolor: movió la estructura, utilizando tanto a legisladores como a dirigentes, para que se escuchara el “señor, estoy con usted”.

En términos tricolores, vino a mostrar el músculo.

En el caso de Yeidckol Polevnsky, la morenista se aferra al hueso y se niega a perder el poder, incluso cuando carga sobre sus hombros la pesada sombra de la corrupción. Lo que ella tanto criticó de los priístas ahora lo repite. Es ella quien hoy por hoy no puede justificar sus cuentas públicas.

