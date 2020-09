Fallece Álvaro Aguilar Ayón, activista de la Sierra Norte de Puebla

Your browser does not support the video tag.

El Consejo Tiyat Tlali dio a conocer que Álvaro Aguilar Ayón, activista y asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, en Cuetzalan, falleció; habría perdido la vida el pasado lunes a causa de paro cardiaco.

Así lo dio a conocer la organización a través de su cuenta de Twitter, donde lamentó la muerte del defensor de la Sierra Norte de Puebla.

“Honrando su vocación de lucha, nos solidarizamos con su familia y toda la Unión”, publicó el Consejo Tiyat Tlali.

Aguilar Ayón tenía 65 años, y hace 43 años comenzó a colaborar con la fundación Tosepan Titataniske, con la que logró crear ocho cooperativas y tres asociaciones civiles.

Entre las cooperativas se encuentra la de Cuetzalan, que reúne a varios caficultores indígenas de la Sierra Norte de Puebla.