¿Esperas tarjeta para pensión? Entrega inicia próxima semana

Your browser does not support the video tag.

A partir de la próxima semana, que comienza el 14 de septiembre, la Secretaría de Bienestar comenzará la entrega de 76 mil 247 tarjetas para adultos mayores que ya estén en edad de recibir su pensión y que recientemente han sido incorporados al padrón de la dependencia.

Para ello, ya fueron enviadas las tarjetas a las delegaciones estatales. Esto con el objetivo de que se pueda iniciar la dispersión de manera inmediata a los nuevos derechohabientes.

Además, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez participará por primera vez en una gira de trabajo de este tipo junto con la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.

También se entregarán en este mismo operativo, tarjetas para personas con discapacidad; por lo que, en esta ocasión, se verán beneficiados 150 mil nuevos derechohabientes de ambas pensiones.

Aunado a ello, se han realizado 17 mil 771 visitas a los domicilios de 18 mil 774 adultos mayores que han tenido diversos problemas con su CURP, con el objetivo de apoyarlos para que puedan regularizarse y así recibir su pensión sin problema. Al momento, se lleva un avance del 94.66 por ciento.

En tanto, se adelantó que ya está en revisión un documento sobre personas afromexicanas para establecer la estrategia de entrega de las pensiones tanto de adulto mayor como de personas con discapacidad.

Por ello, se está trabajando para identificarlos, localizarlos e incorporarlos al padrón. Esto, debido a que, con la Reforma al Artículo 4º Constitucional las personas afromexicanas también tienen derecho a recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores a los 65 años como ocurre con quienes son indígenas.

Así se dio a conocer en el marco de la Conferencia de Bienestar en Palacio Nacional de este martes, donde también se recordó que este año se han invertido 104.06 mil millones de pesos para atender a 8 millones 215 mil 799 adultos mayores de 68 años y de 65 años para quienes son parte de los pueblos originarios.