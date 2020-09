En Puebla, dan 26 años de prisión a hombre por el feminicidio de su madre

Your browser does not support the video tag.

Al aportar elementos probatorios dentro de la investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 26 años 8 meses de prisión contra Salvador Ramos Díaz, responsable del delito de feminicidio.

El hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Tehuacán el 9 de julio de 2017, tras agredir físicamente a su madre de 87 años de edad al interior de su domicilio en la colonia San Rafael.

Derivado de los actos de investigación se acreditó que Salvador golpeó a su progenitora en repetidas ocasiones lo que provocó que perdiera la vida en un hospital a causa de traumatismo craneoencefálico severo.

Con la puesta a disposición del sentenciado, el agente del Ministerio Público (MP) integró la Carpeta de Investigación, imputándole el delito de feminicidio, por lo que fue vinculado a proceso con prisión preventiva.

Al desahogar más diligencias del caso y establecer su responsabilidad, el 2 de septiembre de 2020 la Fiscalía de Puebla logró que la autoridad judicial dictara sentencia condenatoria de 26 años 8 meses de prisión contra Salvador Ramos Díaz.