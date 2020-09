En protesta, exigen a FGE avances por triple desaparición en Xicotepec

Your browser does not support the video tag.

A cuatro años de la desaparición conjunta de África, Aurelio y Roberto en Xicotepec de Juárez, familiares mantienen bloqueo frente a la FGE por falta de resultados en la investigación; el fiscal Gilberto Higuera Bernal se comprometió a dar avances.

Alrededor de las 11:00 horas, familiares de los tres desaparecidos se manifestaron afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en el bulevar 5 de Mayo y la 31 Poniente, donde además, se sumaron otras madres, integrantes del colectivo Voz de Los Desaparecidos de Puebla.

Francisco Solís Castañeda, hermano de Aurelio, señaló que la desaparición simultánea de los jóvenes ocurrió el 8 de septiembre del 2016, cuando Aurelio y África, quienes eran novios, salieron del domicilio su hogar, ubicado en la colonia Centro de dicho municipio.

Agregó que en el camino se encontrarían que Roberto, un profesor universitario de 28 años, con quién habían entablado amistad, para ir juntos a la Universidad.

No obstante, señaló que esa fue la última vez que vieron a los tres, por lo que en este momento, Aurelio y África tendrían 24 y 23 años, respectivamente.

Aurelio, una persona hogareña

Francisco agrego que su hermano, Aurelio, es una persona “tranquila”, que viajaba del hogar al trabajo y a la escuela, sumamente hogareño y dedicado a su familia, por lo que se alarmaron en cuanto transcurrieron las primeras horas de desaparecido.

Agregó que desde que levantaron la denuncia no hubo respuesta de la FGE, pues pese a que abrieron la carpeta, se negaron a proceder con determinadas indagatorias, como ofrecer la sábana de llamadas, que fue solicitada por los familiares.

Tras ser recibida por Gilberto Higuera Bernal, Patricia Solís Castañeda, también hermana de Aurelio, comentó que el fiscal se comprometió a “hacerse responsable” del curso de la investigación, pues las deficiencias ocurrieron bajo otra administración.

“Fue muy puntual en decirnos que él no se puede hacer responsable de un mal trabajo, previo a qué él toma la titularidad de la Fiscalía”, precisó.

Señaló que la triple desaparición será canalizada a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, donde analizarán las pruebas y las deficiencias que hubieron, así como realizarán un cronograma sobre las acciones que habrán de seguirse.

Antes de trasladarse a la dirección ya mencionada, comentó que no se levantará el bloqueo hasta que la Fiscalía Especializada le entregué el cronograma firmado, donde se comprometa a dar resultados.

Esto, en un marco donde Puebla carece de una política pública para implementar una “verdadera búsqueda” de personas y de un registro estatal de víctimas.