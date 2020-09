DIF estatal investiga mal uso de vehículo oficial en la Sierra Norte

Your browser does not support the video tag.

El DIF estatal aclaró que la van con logos de la dependencia y de donde descargaban cerveza en Puebla está a cargo de un ayuntamiento de la Sierra Norte, por lo que ya se investiga el mal uso de un vehículo oficial.

En redes sociales circularon fotografías en las que se ve a un hombre descargar cervezas del interior de una van con logos del DIF estatal con número de registro D244 y placas de circulación SM77339.

Al respecto, el DIF estatal especificó, a través de un comunicado de prensa, que la unidad, como otras de ese tipo, fueron canalizadas a varios ayuntamientos para el traslado de personas con discapacidad.

Lo anterior, informó, significa que los vehículos están a cargo de los DIF municipales, por lo que la van en cuestión se encuentra asignada a un municipio de la Sierra Norte, sin especificar cuál.

Además, la dependencia señaló que realizará las investigaciones correspondientes, a fin de determinar a qué municipio pertenece la unidad señalada y, en su caso, promover la denuncia respectiva ante las autoridades competentes.

Durante su conferencia de prensa matutina, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que tienen perfectamente identificado a qué ayuntamiento pertenece el vehículo, de la zona de Zacatlán, sin especificar la demarcación.

Asimismo, dijo que este martes fue citado el alcalde y la presidenta del DIF municipal, para que regresen la unidad al gobierno estatal.

Barbosa Huerta precisó que debido a que aún no acaba la investigación no pueden imponer sanciones.

“No vamos a dejar pasar este abuso. Algunos alcaldes se porta como los dueños de los bienes que el estado o la federación les entrega para el desempeño de sus funciones”, sentenció.