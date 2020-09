Conapred pide aplicar protocolos ante crímenes de odio en México

Your browser does not support the video tag.

La Segob federal, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), exhortó a continuar con acciones para erradicar prejuicios homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos y bifóbicos, así como aplicar los protocolos correspondientes por crímenes de odio.

La Secretaría de Gobernación (Segob) expresó su preocupación y rechazo hacia los crímenes contra personas de la diversidad sexual y de género en el territorio nacional.

Asimismo, pidió a que dichos casos se atiendan conforme al Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del país en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género.

Dicho protocolo fue elaborado de manera conjunta entre el Conapred, las 33 fiscalías del país y diversas organizaciones e integrantes de la sociedad civil.

Tras su aprobación por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de febrero de 2018, su observancia es obligatoria para todo el personal de las fiscalías generales en el país, tanto a nivel federal como estatal.

También subrayó la importancia que los prejuicios contra la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas sean considerados agravantes en los diversos códigos penales del país.

Ante cualquier caso de discriminación, puede recurrir al Conapred en los números telefónicos 5262-1490 (Ciudad de México y zona metropolitana) y 800 543 0033 en el resto del país, así como en el correo electrónico quejas@conapred.org.mx y el sitio web.