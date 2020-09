Ve qué postura para sentarse es la correcta al estudiar desde casa

Your browser does not support the video tag.

Tras el inicio de las actividades escolares de manera virtual, la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos recomendó que los alumnos se sienten en una silla con respaldo recto, para así no lastimar espalda ni cuello.

Además, deben evitar la flexión del tronco y del cuello en las tareas de lectura y escritura para evitar molestias en la espalda y cuello. La silla debe ser cómoda y estable de manera que evite adoptar malas posturas.

Los alumnos deben sentarse con la espalda recta apoyada en el respaldo de la silla, piernas en ángulo recto y con los pies apoyados en el suelo, así como apoyar los codos sobre la mesa y pegarlos al cuerpo para mantener un ángulo de 90 grados.

Mantener la mirada hacia el frente, evitando doblar el cuello para evitar alguna lesión y, en intervalos por materia, realizar estiramientos para dar descanso a la espalda.

Por otra parte, se recomendó a los padres o tutores habilitar un espacio luminoso y ventilado para que los estudiantes tomen clases, así como elegir una mesa lo suficientemente amplia, para poder colocar su material de trabajo y evitar ser recargados en alguna parte del cuerpo.

Asimismo, se pidió colocar el monitor o dispositivo a una altura y distancia que permita una correcta postura de las y los estudiantes, además de evitar ocupar otros dispositivos como; radio, televisión, teléfono celular, entre otros para no generar distracciones.

Procurar que los dispositivos tengan el brillo y contraste correcto para evitar afectaciones en los ojos.

También se recomendó no dejar solos a los niños y niñas durante las sesiones de clases, además de supervisar el consumo de los alimentos a fin de evitar un atragantamiento o alguna distracción.

Y es que se advirtió que los alimentos deberán ser consumidos cuando sea indicado por el o profesor o profesora.

Por otra parte, para evitar malfuncionamientos de los equipos electrónicos, se pidió colocar los cables de los dispositivos en un solo lugar fuera del paso habitual, para evitar caídas. Mientras que para evitar sobrecargar los conectores o enchufes de electricidad, para evitar la generación de cortos circuitos o incendios eléctricos.