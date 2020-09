Van 2,325 mexicanos muertos por Covid en EU; 15 más en 6 países

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que, debido a la pandemia de Covid-19, suman 2 mil 325 mexicanos fallecidos en Estados Unidos, así como otros 15 repartidos en Canadá, Colombia, España, Francia, Guatemala y Perú.

Así lo dio a conocer este lunes a través de un comunicado, donde indicó que el personal consular en Estados Unidos mantiene un estrecho contacto con las familias de las personas afectadas por el Covid-19 en ese país.

El objetivo es brindar asistencia consular y orientarles sobre los recursos y apoyos a su disposición, sin importar su condición migratoria.

Compartió las cifras actualizadas al 7 de septiembre sobre el número de decesos que el Gobierno de México lamenta profundamente y que han sido reportados por nuestra red consular en Estados Unidos.