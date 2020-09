Tepeaca, cuna de la táctica militar y de la esclavitud

Your browser does not support the video tag.

*Coloquio por 500 años; pretextos para bloqueos; Aquiles Córdova habla claro

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (SMGE), en forma virtual organizó el 4 de septiembre, con motivo de los 500 años de la fundación de la Villa Segura de la Frontera, por el conquistador Hernán Cortés, un coloquio con la participación de investigadores poblanos donde hubo una conclusión interesante: Tepeaca fue la cuna de las estrategias militares y de la esclavitud.

El tema fue La Segunda Etapa, Camino de Guerra. De Tepeaca a Tenochtitlan: la Esclavitud para la Conquista. Participaron el abogado y maestro Alberto Atilio Peralta con el tema Estrategia Militar de Cortés; el economista Antonio Tenorio Adame con Inicio de la Esclavitud en América; el Cronista de Tepeaca René Huerta Ramales se refirió a la Segunda Carta de Relación y el investigador Regino Melchor Jiménez abordó Las Raíces de Tepeaca.

Dirigió la sesión el Presidente de la SMGE, Hugo Castro Aranda y como moderador estuvo Noé Galicia. Entre las aportaciones culturales e históricas del evento destacan:

-Hernán Cortés tuvo tiempo para meditar sobre autores antiguos del arte de la guerra y elaborar una estrategia militar con sus aliados tlaxcaltecas. En la Segunda Carta de Relación esboza la guerra desde abajo. Se inspira en el conocimiento militar del Rey Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica.

-Cortés desarrolla una estrategia basada en los grupos indigenas que lo apoyaron contra los mexicas. De ahí pudo haber nacido la teoría del Che llamada el foquismo guevarista, consistente en motivar a grupos indigenas para convencerlos de la necesidad de la revolución y movilizarlos. Cortés es el primer líder de la gran movilización de masas en el continente.

-Tepeaca, la ciudad que fue fundada en el año 1168, una vez conquistada por Cortés, la bautizó como Villa de Segura de la Frontera, donde se fundó el segundo Cabildo de América.

-El nombre de Segura, fue para dar a entender que era un lugar donde todo era seguro. El nombre De la Frontera, no tiene explicación. Algunos expertos refieren que trazó de manera imaginaria una frontera, el antes y después, del asalto final a Tenochtitlan.

-En Tepeaca nace la esclavitud y el mercantilismo. Se ofrece el saqueo como botín de guerra para premiar a los indígenas aliados. La captura de prisioneros y el herraje, crea un mercado de esclavos. Les cedieron esclavas en matrimonio para procrear. El ser humano se convirtió en mercancía.

-Ahí surgió también el mestizaje. México, fue el centro de esclavos de los siglos XVI, XVII y XVII, donde la historia registra en esos tres siglos hasta 11 millones de esclavos.

-Tepeaca, del náhuatl Tepeyacac, quiere decir nariz o punta del cerro, fue fundada en 1168. Una vez conquistada fue un gran centro militar de Hernán Cortés.

Bloqueos sospechosos

En los últimos días, con pretextos como falta de lluvias y el uso de bombas contra el granizo por parte de algunas empresas, dirigentes campesinos se han aprovechado para llevar a cabo bloqueos y tomas de casetas en carreteras y autopistas poblanas.

Ya cerraron la caseta de la autopista Puebla-Teziutlán. Se trata de intentos de tener dinero fácil por parte de empresas extranjeras como Audi, Driscoll’s, Granjas Carroll e Iberdrola.

El Gobierno ha ofrecido a los campesinos 10 mil pesos por hectárea en contra de la sequía, pero al parecer los dirigentes quieren algo más.

Según el periodista Rodolfo Ruiz, de e-consulta, el grupo se denomina Movimiento para la Defensa del Agua y la Tierra, y aporta algunos nombres como Renato Romero, Miguel Neri, Vicente Moratilla y Oswaldo Villegas.

Reto de Aquiles Córdova

El dirigente nacional del Movimiento Antorchista (MA), Aquiles Córdova Morán es claro y directo en sus apreciaciones sobre la ofensiva gubernamental en contra de sus líderes por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, al bloquear sus cuentas bancarias:

“Reto a López Obrador, a Santiago Nieto y a Miguel Barbosa a que demuestren que yo, o que algún dirigente antorchista, se ha enriquecido a costa del dinero de los gobiernos federal o estatal. Nada, absolutamente nada, tengo que ocultar ni de qué avergonzarme. Tengo las manos limpias.

“El gobernador repite la misma canción, que los líderes de Antorcha en Puebla recibieron 900 millones de pesos en 10 años. Le pregunto a Barbosa: ¿Quién dio ese dinero? ¿Dónde está? ¿A nombre de quién se hicieron los depósitos? Porque Juan Celis no los tiene, ni Soraya Córdova y mucho menos yo”.

El periodista Gerardo Pérez García entrevistó al líder nacional antorchista para el medio Foro 21. La charla es extensa. Este es el link: http://foro21.mx/2015/antreexclumorcird/ si desea leer la entrevista completa.

En fin, como José de Viera y Clavijo (España, 1731-1813), en su poema Cortés en Nueva España:

Monarca, sin amigos ni prudencia,

en néctar de deleites anegado,

llamaba error la noble independencia

del tlascalteca, pueblo denodado;

mientras que devorada de impaciencia

toda la infiel Nación rogaba al Hado,

para romper el yugo que la abruma

que hiciese desgraciado a Motezuma.

raultorress@hotmail.com