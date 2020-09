Secretaría de Salud estatal confirma 412 casos de dengue y un muerto

Your browser does not support the video tag.

La Secretaría de Salud (SS) de Puebla confirmó el primer fallecimiento por dengue en el estado, mientras que el número de personas enfermas por este virus es de 412, que son 52 más de las que reportó la federación el viernes pasado.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, indicó que el deceso se registró en días pasados en la unidad médica 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Tehuacán.

El funcionario estatal comentó que de los 412 casos de dengue que se tienen reportados hasta la fecha, 361 son no graves, que equivale al 87.6 por ciento, 39 se mantiene con signos de alarma, que es el 9.5 por ciento y 12 graves, que corresponde al 2.9 por ciento.

Esta cifra representa el 14.4 por ciento más de los que reportó la Secretaría de Salud (SSA) federal que fueron 360, con corte al 4 de septiembre.

Es necesario precisar que, en días pasados, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, alertó a las personas de que los padecimientos de Covid-19 y dengue pueden infectar a un paciente al mismo tiempo, lo que se conoce como sindemia.

Mientras que Martínez García afirmó que habitantes de todos los municipios, con excepción de San Salvador El Seco y la capital, son susceptibles de contraer el virus, por lo que debe evitarse la acumulación de aguas en recipientes y promover la descacharización, pues se estima que el mosquito transmisor de dengue puede contagiar hasta cinco personas.