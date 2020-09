Puebla suma 2 días sin rebasar aumento de 1% en casos de Covid

Your browser does not support the video tag.

Este lunes, Puebla cumplió dos días sin pasar del 1 por ciento en el aumento de casos de Covid-19 por día, ya que se reportaron 28 mil 275, .50 por ciento más que el domingo, indicó la Secretaría de Salud (SS) federal.

El sábado, el incremento fue de 1.26 por ciento respecto al viernes, pero el domingo, la cifra creció 0.27 por ciento, en comparación con el día anterior, de modo que este lunes hiló la segunda jornada sin rebasar el 1 por ciento.

La entidad sumó 3 mil 681 decesos a causa del virus, es decir .1 por ciento más en 24 horas, mientras que van 18 mil 729 recuperados, lo que representó un incremento de .67 por ciento.

De los casos activos, quienes presentaron síntomas en las últimas 24 horas, se registraron mil 115, con una baja de 4 por ciento respecto al domingo.

Del total de 28 mil 275, la epidemia activa representó el 4 por ciento, los fallecidos el 13 por ciento y los recuperados, el 66.2 por ciento.

A nivel nacional, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, sumaron 637 mil 509 casos confirmados y 67 mil 781 muertes.

Cabe mencionar que por la mañana, el gobierno del estado dio a conocer que Puebla mantuvo la cifra de contagios de Covid-19 al no reportar más de 200 al día, ya que entre viernes y sábado se dieron 496 nuevos casos, con lo que llegó a un acumulado de 30 mil 664, es decir que hay una diferencia de 2 mil 389 con la Federación.