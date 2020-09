México, en plan mundial Covax para comprar vacuna contra Covid

Your browser does not support the video tag.

México confirmó a la oficina del Covax su intención de participar en ese plan mundial, liderado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI), a fin de comprar las vacunas contra Covid-19 cuando esté disponibles.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en coordinación con la Secretaría de Salud, remitió el pasado 31 de agosto,a Covax una carta para confirmar su intención de participar en la modalidad de “compra opcional” de las dosis necesarias para vacunar al 20 por ciento de la población en el momento en que los antídotos estén disponibles y demuestren seguridad y eficacia.

Esto permitirá la posibilidad de que los países participantes elijan, del portafolio disponible, la vacuna que más se ajuste a sus necesidades cuando ésta muestre seguridad y eficacia.

México eligió dicha opción, en tanto le ofrece una mayor flexibilidad para seleccionar entre los diferentes biológicos y ser un instrumento complementario a los acuerdos bilaterales que nuestro país pudiera tener con laboratorios y farmacéuticas de diversos países.

La participación en Covax forma parte de la estrategia integral implementada por la Secretaría de Relaciones Exteriores para cumplir con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para que México tenga un acceso oportuno a la vacuna contra Covid-19.

En el marco de la referida estrategia, diseñada por el canciller Marcelo Ebrard y ejecutada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, se alcanzó un acuerdo con Astra-Zeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Slim para la producción de su vacuna en nuestro país y en Argentina.

También se han sostenido conversaciones con laboratorios de China, Francia, Estados Unidos, Alemania, Rusia e Italia para que nuestro país participe en algunos de los estudios clínicos de sus respectivos proyectos de vacunas.

El mecanismo Covax es un instrumento alojado en el marco del Acelerador para el Acceso a las Herramientas contra COVID-19 (ACTA, por sus siglas en inglés), impulsado por la OMS, para garantizar el acceso a vacunas contra Covid-19. A su vez, Covax Facility es la modalidad de autofinanciamiento que le permite a Covax negociar con los fabricantes de vacunas, en nombre de las economías participantes, para garantizar el acceso equitativo y compartir los riesgos de inversión.