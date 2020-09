Marcos Rodríguez protesta como presidente del consejo local del INE

Your browser does not support the video tag.

Marcos Rodríguez del Castillo rindió protesta como presidente del Consejo Local en Puebla para el proceso electoral 2020-2021, con encomiendas como recibir las solicitudes de acreditación de ciudadanos y organizaciones para ser observadores durante el proceso electoral.

Desde las instalaciones centrales del Instituto, el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova Vianello, tomó protesta a los delegados del INE en el país, quienes asumieron la presidencia de los Consejos Locales en sus estados.

Como presidente del Consejo Local en Puebla, Rodríguez del Castillo también convocará y conducirá las sesiones de este órgano.

El Consejo Local del INE en Puebla se integra también por seis Consejeros Electorales, designados por mayoría absoluta del Consejo General para dos procesos electorales ordinarios (pueden ser reelegidos para un proceso más), los vocales de Organización Electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local.

Además, asisten los representantes de los partidos políticos, uno por cada uno de ellos o coalición que cuente con reconocimiento legal, éstos últimos con derecho a voz pero sin voto.