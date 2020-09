LadyPenthouse ofende a regidores

Your browser does not support the video tag.

Por lo menos hay dos regidores, en el Ayuntamiento de Puebla, que son: Unos “pende…”. Patricia Montaño Flores y Roberto Elí Esponda Islas.

Bueno, los regidores de Morena son eso, (uno par de “pende…”) de acuerdo con lo que presuntamente piensa, dice y escribe, Beatriz Martínez Carreño, secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio de Puebla que bien gobierna mi presidenta Claudia Rivera Vivanco.

Un intercambio de mensajes, entre #LadyPenthouse (Bety Martínez) y #LadyChats, (Mónica Cervantes, ex directora de Desarrollo Urbano), revela que ambos regidores tienen un calificativo especial para el equipo de Claudia.

Patricia Montaño, además es ignorante: “… Y paty no sabe nada de nada…”

Roberto Elí Esponda, también se lleva su coscorrón: “… Esponja es un bravucón..”

Y a quienes también le toca su parte es: “… a todos los gatos del sindicato…”.

Pero esa, es otra historia.

La justicia de Macip

Dos noticias en el ámbito judicial, en apariencia independientes, que afectan a connotados ciudadanos poblanos, pero que favorecen las aspiraciones de Christian Macip, líder local de las Redes Sociales Progresistas (RSP).

Macip desea convertirse en el personaje más influyente de la Maestra Elba Gordillo en Puebla.

Aparte de su enemistad con Fernando González, yerno de la Maestra, su principal impedimento en su objetivo personal, lo representa su relación con el ex gobernador Mario Marín y su tortuosa relación con el finado ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Y ahora, una presunta resolución del Juez de Distrito que conoce del amparo de Marín y una nueva acusación por declarar en falso contra uno de los principales operadores de Moreno Valle, Eukid “N”, actualmente encarcelado, mejoran la posición de Macip.

A Christian le interesa la reivindicación de Mario Marín, a quien presuntamente ha manejado los dineros privados siempre, y su regreso a la operación electoral en Puebla.

Y le conviene que Eukid, que tuvo instrucciones de Moreno Valle de investigar los negocios de Macip, permanezca en prisión.

En estos días, le salieron bien las cosas a Christian Macip, con la justicia.

Punto.

He dicho y he escrito.

¿Finas-tranzas paga campaña de Delgado?

No es por molestar, peeeero…

1.- Mario Delgado se reunión con personajes de MORENA para hablar de sus aspiraciones por la dirigencia nacional del partido. Está bien.

2.- El punto de reunión, fue el hotel Marriot de Puebla, lo cual, es verdaderamente intrascedente.

3.- No sé por qué tengo la sospecha y maldita intriga de que ni el diputado federal Mario Delgado ni los diputados locales, ni el senador, ni la alcaldesa u otros consejeros ahí presentes, se hicieron cargo de los gastos, renta del local y tal vez hospedaje, alimentos, etc. Tampoco creo que haya sido una aportación del hotel a la causa o tal vez sí. No lo sé.

4.- Pero como los de Morena son bien honestos y transparentes, bien harían en transparentar ese gasto, con la exhibición de la factura y el respectivo recibo del pago con la tarjeta de débito o crédito de quien haya cubierto los costos.

No sea que el cliente, finalmente haya sido la Secretaría de Planeación y “Finas-tranzas”.

Punto.

He escrito y he preguntado.

Ni Obama

En política se guardan los equilibrios. A veces pasa lo impensable, como que MORENA vote por el PRI para quitar al PT la presidencia de la Cámara de Diputados. En Puebla, todo ha cambiado, pero es lo mismo. Por ejemplo, el partido Pacto Social de Integración (PSI), está vacunado contra el barbosismo y eso, no lo esperaba ni Obama.

El Verdugo

El gobernador Luis Miguel Barbosa dijo, en marzo pasado, que “… sólo los ricos se contagian de COVID-19, los pobres somos inmunes…”. Gabriel Biestro Medinilla, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado (Sin la H, de Honorable con lo la H, de Horrible), anunció en su cuenta de twitter que salió positivo de COVID-19 ¡Ánimo. Cuídese diputado! El Verdugo dice: Ahora ya es rico.

