Iniciativa pide que Federación subsidie 50% del seguro a periodistas

La diputada federal por Puebla, Maiella Gómez Maldonado, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguro Social para que periodistas accedan al servicio y prestaciones, con subsidio del 50 por ciento en el pago anual, dado por la Federación.

En rueda de prensa virtual, la legisladora precisó que la iniciativa se enfoca la Ley de Seguro y no en la de Trabajo, debido a que esta última cuenta ya con modificaciones, en materia de labor periodística, que han quedado “en letra muerta”, sin una especificación clara.

Mencionó que la propuesta consiste en que el gobierno federal subsidie en 50 por ciento el pago de anual de aquellos trabajadores que se afilien al IMSS bajo el régimen obligatorio del seguro social, para que en lugar de pagar 11 mil 84 pesos anuales por la afiliación, solamente cubran 5 mil 542 y sean acreedores al servicio de salud, prestaciones de seguro de enfermedades, maternidad, invalidez, retiro y vejez.

“Sabemos que hay muchos periodistas que no están contratados por las empresas, y que al final del día, traen una incertidumbre jurídica, y que en estos momentos de la pandemia se agrava, porque al final del día debes cubrir la nota”, comentó.

La diputada del Movimiento Ciudadano consideró que es “buen tiempo” para presentarla en San Lázaro por el inicio del tercer año legislativo, toda vez que buscarán dialogar con diputados estatales para analizar que sus gobiernos contribuyan al subsidio.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla (Ampep), Leticia García Polo, pidió que la iniciativa no se quede en la “congeladora” pues por la pandemia de Covid-19, “los medios no han dejado de laborar”.