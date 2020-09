Idhie reporta 46 presuntos feminicidios hasta julio; 18% más que FGE

Your browser does not support the video tag.

El Idhie de la Universidad Iberoamericana contabilizó durante los primeros siete meses del año 46 probables feminicidios en Puebla, cifra que representa 18 por ciento más de los 39 que la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en ese mismo periodo.

Lo anterior, de acuerdo con el registro del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie), en el que se detalló que la diferencia con la FGE de enero a julio es de siete casos.

El observatorio identificó que en enero se cometieron nueve posibles feminicidios, mientras que la Fiscalía manejó siete; en febrero coincidieron en que hubo 10; para marzo fueron ocho contra cinco del organismo autónomo, mientras que en abril registró cuatro y tres, la FGE.

Mayo fue otro de los meses en que comidieron con tres; en junio igual reportaron la misma cifra con ocho, pero en julio, el OVSG contabilizó cuatro contra tres del organismo a cargo de Gilberto Higuera Bernal.

El observatorio informó que estos números los hicieron basándose en revisiones hemerográficas y son considerados como casos de probables feminicidios derivado de las razones de género establecidas en el Código Penal de Puebla.

7 municipios en el top 100 con más casos

Hizo énfasis en que durante dicho periodo de este año son siete municipios de Puebla los que se encuentran en los primeros 100 lugares en el país con más presuntos feminicidios, siendo la capital poblana el más alto en la posición nueve.

Las otras demarcaciones son Zacatlán de las Manzanas en el 29, Chietla en el 43, San Martín Texmelucan en el 44, Coronango en el 85, Palmar de Bravo en el 86 y San Salvador Huixcolotla en el 87.

Es necesario precisar que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) durante ese mismo periodo reportó 70 presuntos feminicidios, cifra que representó un incremento del 35 por ciento en comparación con los 52 que se contabilizaron en los primeros siete meses del año pasado.