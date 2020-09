Entre pugnas, Delgado, Rojas, Gibrán y Muñoz van por CEN de Morena

Your browser does not support the video tag.

En medio de pugnas internas y “favoritismo” del CEN interino, Alejandro Rojas Díaz Durán y Mario Delgado Carrillo se registraron ante el INE como candidatos a la encuesta para elegir al nuevo dirigente nacional de Morena; en tanto, Porfirio Muñoz Ledo y Gibrán Ramírez Reyes alzaron la mano.

Este lunes al mediodía, Delgado Carrillo, acompañado de una comitiva de simpatizantes, acudió a formalizar su registro a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE), pues este organismo será el encargado de organizar la encuesta para elegir al presidente e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En el lugar, el coordinador de los diputados federales de Morena mencionó sus 10 propuestas para dirigir el partido, entre las que destacó hacer de Morena un promotor para que el presidente no esté solo en la lucha frente a los conservadores; organizar comités en todo el país para la promoción del voto del próximo año; interlocución permanente con los ciudadanos y evitar la división interna.

También planteó regresar la mitad de los recursos del partido para apoyar la vacuna contra el Covid-19; crear un comité con tres personas que entreguen informes trimestrales y vigilen el ejercicio de los recursos; garantizar la participación de más mujeres, jóvenes e indígenas, y retomar la publicación de periódico Regeneración.

El domingo, se registró en el mismo lugar Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente, quien planteó instalar “Casas de Atención al Pueblo de México de Morena” en cada municipio del país; activar una línea telefónica nacional 800 MORENA”, para dar asesoría jurídica, recibir propuestas, denuncias y atender al pueblo, además de evitar la reelección automática de quienes no alcancen el 50 por ciento de las preferencias populares.

También criticó que el CEN interino, encabezado por Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal con licencia, haya convocado el mismo día a un reunión “informativa” para destapar la candidatura del diputado Muñoz Ledo, a la presidencia del órgano intrapartidista, y de la senadora Citlalli Hernández Mora, como secretaria general.

La principal promesa de Muñoz Ledo fue impulsar la propuesta de reducir 50 por ciento el financiamiento de todos los partidos políticos.

También se apunta poblano Pablo Salazar

Desde Puebla, también alzó la mano para contender por el CEN de Morena Pablo Salazar Vicentello, consejero nacional del partido, quien acudió este lunes al INE.

Ahí manifestó que se apuntaba porque “en nuestro partido hay libertad de expresión y así lo demostramos dando a conocer nuestro interés genuino por dirigir los intereses de nuestro instituto que es la primera fuerza política en el país”.

En tanto, Ramírez Reyes, el más joven de los candidatos, anunció que acudirá a registrarse ante el INE el martes.