En agosto, sólo Morelos con baja aprobación de su gobierno: Mitofsky

En agosto, sólo Morelos registró una baja aprobación a su gobierno local con apenas un 15.3 por ciento, mientras que en 16 estados se mantuvo un nivel alto entre 45 y 69 por ciento y en Puebla y otras 14 entidades se tuvo nivel medio entre 30 y 40 por ciento de apoyo.

Lo anterior de acuerdo con el ranking “Gobernadores y gobernadoras de México”, elaborado por Consulta Mitofsky para el diario nacional El Economista.

Según el estudio algunos mandatarios que mostraron un incremento en su aprobación, respecto de julio, son: Mauricio Vila (Yucatán) de 69 a 69.5 por ciento; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con un aumento de 59.5 a 61.1 por ciento; y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que mostró un alza de 50.5 en julio a 54.5 por ciento en agosto.

Añadió que la aprobación promedio nacional de los gobernadores del país entre marzo y agosto, durante el periodo de pandemia por el Covid-19, ha ido al alza.

Señaló que en promedio mientras en enero tenían una aprobación todos los gobernadores de 34.2 por ciento, para febrero bajó a 31.8 por ciento.

Con la emergencia sanitaria, en marzo pasó a 35.8 por ciento y así los meses siguientes en incremento hasta llegar a agosto con 45.2 por ciento.