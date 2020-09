En 2° año legislativo, aprueban 25 iniciativas de Morena: Carvajal

Your browser does not support the video tag.

El diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, resaltó que en el segundo año legislativo en San Lázaro aprobaron 25 iniciativas de Morena, como el etiquetado de alimentos, prohibición de facturación falsa, salud universal, entre otros.

En rueda de prensa, el legislador poblano resaltó que de los 194 puntos de acuerdo y las 150 leyes y reformas que se votaron a favor en el segundo año de la legislatura federal, 25 fueron aportadas por el Movimiento de Regeneración Ciudadana (Morena), por lo que consideró que los trabajos fueron productivos.

Entre las iniciativas presentadas por su fracción política, destacó las leyes reglamentarias para la reforma educativa, la ley sobre etiquetado frontal de alimentos y bebidas; la prohibición de facturación falsa para evitar fraudes y la constitución de los programas de bienestar, así como las leyes que regulan al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya consigna es brindar apoyo médico a toda la población.

Subrayó que para el último año de la legislatura, misma que inició el 1 de septiembre, trabajarán en reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) y las normas relacionadas a lo laboral y la seguridad social, para dar una mayor regulación a los outsoursing, evitando, con ello, la evasión tributaria y violación de derechos laborales.

También, que buscarán reducir la mitad del financiamiento público a los partidos políticos y reformar el artículo 19 constitucional para incluir la extorsión como un delito de prisión preventiva oficiosa, mientras resaltó que desde el arranque del periodo ordinario reformaron el Fuero Constitucional para enjuiciar a expresidentes.

Sin elegir a un aspirante, tras salir Bertha

Por otra parte, tras la salida de Bertha Luján Uranga de la contienda por la dirigencia nacional de Morena, Carvajal Hidalgo indicó que aún no apoya a alguno de los candidatos que acaban de anunciarse, pues consideró que es prematuro elegir cuando aún debe revisarse si cumplen con los requisitos.

“Vamos a ver quiénes son los candidatos, y ya veremos a quien apoyar. En ese momento es muy prematuro. Apenas hoy se abre. En algunos casos no se cumplirán los requisitos, las reglas que marca el Instituto, y esperaremos”, comentó

Mencionó que los aspirantes deben mantener una postura cercana a la sociedad, pues no deben ser militantes de “escritorio”, sino de “territorio”, para ganar la confianza de la sociedad, que se muestra incrédula ante el trabajo político, situación que debe “servir de lección”.

De igual forma, consideró que la participación de militantes jóvenes, como Antonio Attolini Murra y Gibrán Ramírez Reyes, “enriquece la oferta” política del partido e inyecta sangre, toda vez que deben integrar más perfiles para “democratizar” el proceso.