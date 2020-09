Detiene SSP a presuntos vendedores de armas de “La Patrona”

Your browser does not support the video tag.

Tres hombres presuntamente dedicados a la venta de armas para el grupo delictivo de Carolina N., alias “La Patrona“, fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal en la lateral de la autopista México-Puebla.

Los asegurados, identificados como Aarón S., de 24 años; Jovani A., de 35 años y Jonathan F., de 21 años, fueron ubicados por los elementos abordo de una camioneta Trax. En una revisión, les encontraron un arma de fuego calibre 38 súper y 50 dosis de una sustancia con apariencia de la droga conocida como cristal.

De acuerdo con el trabajo de inteligencia en internet hecho por los agentes, los detenidos presuntamente forman parte de la banda que ahora dirige Carolina N., alias “La Patrona”, vendiendo armas principalmente en la zona de Xonacatepec.