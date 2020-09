Dejan Conago 10 gobernadores de oposición para ser “contrapreso”

Your browser does not support the video tag.

Los 10 gobernadores de oposición que integran la “Alianza Federalista”, quienes exigen a la Federación un nuevo pacto fiscal, acordaron dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para buscar, entre otros objetivos, más recurso, inversiones y ser un “contrapeso”.

Así lo dieron a conocer este lunes tras su reunión en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Chihuahua, encabezada por Javier Corral Jurado, gobernador de esa entidad.

De acuerdo con Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, los mandatarios pactaron “continuar reforzando nuestra capacidad de diagnóstico y atención oportuna de pacientes de Covid-19, así como fortalecer nuestras instituciones de Salud”.

También plantearon “crear la agencia de promoción de inversiones Invest in Mexico, para atraer capitales a nuestras entidades”. En este punto, destaca el hecho de que cuatro de las entidades que integran la “alianza” –Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila– tienen frontera con Estados Unidos.

Otro de los acuerdos fue exhortar a la Secretaría de Economía (SE) para que libere los recursos de fondos como el Minero, comprometidos para proyectos ya autorizados.

También se adelantó que el gobierno de Jalisco presentará una propuesta de protocolo para el regreso a clases, tomando en cuenta la modalidad presencial.

Asimismo, expusieron que su objetivo al abandonar la Conago es “construir un nuevo espacio de colaboración efectiva, diálogo y contrapeso, entre las entidades y los Poderes del Estado”.

Respecto a la conformación de esta alianza de oposición al gobierno federal, vale detallar que está integrada por los panistas Corral Jurado, gobernador de Chihuahua; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, y Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes.

También están los priistas José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima, y Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila, así como el perredista Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; el emecista Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco, y Jaime Rodriguez Calderón, de Nuevo León y sin partido.