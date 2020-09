Canadevi pide segundo subsidio a gobierno del estado para casas nuevas

Your browser does not support the video tag.

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) solicitó al gobierno estatal un segundo subsidio por 50 millones de pesos para que se puedan colocar mil casas en beneficio de quienes ganen no más de 2.8 salarios mínimos y que les impide tener acceso a un inmueble.

El presidente de ese organismo con 59 socios, Alberto Moreno Gómez Monroy, comentó que la petición formal fue realizada a la Secretaría de Economía estatal, por lo que esperan un “sí” del mandatario Miguel Barbosa Huerta, tal como ocurrió en noviembre del año pasado.

Recordó que el subsidio se dio mediante un convenio de la administración poblana con el Instituto Nacional del Fondo de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), por lo que sería igual en este nuevo.

Destacó que estos subsidios ayudan a dinamizar la venta de casas que se contrajeron hasta 50 por ciento con la pandemia de Covid-19, sobre todo de mayo a lo que va de septiembre.

Indicó que el millar de viviendas saldrán de las 17 mil terminadas en el 2019 y que en este año son colocadas, en las que 50 por ciento son de interés social y se venden a través del Infonavit, mientras que la otra parte, que es de tipo medio residencial y residencial, es vendido por créditos bancarios, mismos que en este momento de la pandemia hay mucha rigurosidad para aprobarlos.

Subsidio necesario

“El año pasado ese convenio lo vimos como un acto de buena fe del gobierno estatal, pero en este 2020 es una necesidad que ayudará al mercado de la vivienda, cuyos proyectos de construcción se retomaron apenas en agosto pasado tras cinco meses de paros por la pandemia”, expuso.

Moreno Gómez recordó que son entre 13 mil y 14 mil viviendas que integran la meta anual de este año; aunque al principio se planteó 17 mil, al parar actividades por mucho tiempo se debió recortar la proyección, porque no da tiempo para hacerlas en los meses que restan.

Puntualizó que el subsidio no está enfocado solo a la compra de casas nuevas, pues habrá quienes deseen acceder a usadas, por la ubicación y su costo, teniendo de éstas un inventario de mil 400.

Agregó que habrá empresarios que ofrezcan algún descuento por estos inmuebles que tienen una antigüedad de entre 5 y 10 años, pero eso lo deben ver en forma particular los interesados con el vendedor y si su crédito con el subsidio permite acceder.