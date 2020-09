Antorchistas piden insumos para hospital de Tlaola

Your browser does not support the video tag.

Integrantes del pleno Antorchista de la cabecera municipal de Tlaola exigieron al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, apoyo para el hospital que da servicio a cinco demarcaciones, pues faltan medicamentos, personal y equipo.

“Me dirijo al gobernador del estado, Miguel Barbosa, para exigirle que haga obras en el municipio, ya que hay muchas necesidades de la gente en la cabecera municipal y también en los pueblos que no se han resuelto desde hace mucho tiempo y que ya es necesario que se le dé seguimiento y solución”, mencionó Refugia Aguirre Hernández, miembro del movimiento.

“De igual manera aprovechamos para decirle que apoye al hospital que nos da servicio a mucha gente, porque hacen falta medicamentos, personal y más equipo para que puedan brindar una mejor atención a los que acudimos”, afirmó.

Cabe destacar que el hospital fue gestionado por Antorcha Campesina hace aproximadamente 17 años, y solo en una ocasión ha sido ampliado y remodelado, por lo que necesita de más inversión para brindar un servicio de mayor calidad a los pacientes.

Además de los habitantes de Tlaola, este recinto recibe a población proveniente de los municipios de Tlapacoya, San Felipe Tepatlán, Chiconcuautla y Huauchinango.