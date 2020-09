Antorcha reta a autoridades a comprobarle enriquecimiento ilícito

Your browser does not support the video tag.

El secretario general del Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, retó a autoridades a demostrar que sus dirigentes cometen enriquecimiento ilícito, motivo por el cual son investigados.

A través de un comunicado de prensa, Córdova Morán aseguró que no tiene nada que ocultar ni de qué avergonzarse.

“Reto a López Obrador, a Santiago Nieto y a Miguel Barbosa a que demuestren que yo, o que algún dirigente antorchista, se ha enriquecido a costa del dinero de los gobiernos federal o estatal”, dijo.

Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas de dirigentes antorchistas por presunto enriquecimiento ilícito.