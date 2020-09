Advierten posible repunte de Covid-19 para otoño e invierno

Your browser does not support the video tag.

Aunque los contagios de Covid-19 suman seis semanas a la baja, podría haber un repunte de la pandemia para la temporada de otoño e invierno, que va de septiembre a marzo, pronosticó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Lo anterior, este lunes durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional para dar a conocer el informe diario sobre la epidemia, donde explicó que durante esos meses, además de la influenza, el coronavirus “repunte, rebrote o aumente o se propague más eficientemente”.-

Indicó que el periodo de frío en el hemisferio norte hace más factible la transmisión del virus, así como de la influenza estacional (octubre a marzo) y otras enfermedades respiratorias.

Por su parte, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que ya son 67 mil 781 las personas fallecidas en México por este virus.

Además, los casos confirmados ascendieron a 637 mil 509, de los cuales 38 mil 393 son activos estimados, es decir, las personas presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días.