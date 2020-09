3 hombres van a prisión por tentativo de homicidio en Cañado Morelos

Your browser does not support the video tag.

Durante audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso contra Heriberto N. alias “El Chineco” y/o “El Gallo”, Mario N. alias “La Tuza”, e Iván N. alias “El Agapo”, por intento de homicidio y portación de armas en Cañada Morelos.

La Policía Estatal aseguró a los tres hombres el 4 de agosto de 2020 en el municipio referido cuando intentaban subir una motocicleta con reporte de robo a una camioneta Pick Up que ellos tripulaban.

Al ser sorprendidos, uno de los sujetos disparó contra los agentes pero los tres fueron capturados. Tenían más de 100 bolsas con piedras de característica similares al cristal y 10 envoltorios con polvo blanco de al parecer cocaína, además de un arma de fuego tipo escopeta y cartuchos útiles.

Una vez puestos a disposición, el agente del Ministerio Público (MP) integró los indicios a la Carpeta de Investigación correspondiente a fin de acreditar su participación en los hechos. Con el aporte de datos probatorios, la Fiscalía de Puebla obtuvo en contra de los tres, vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva.

Heriberto N. fue imputado por homicidio en grado de tentativa, portación de arma de fuego y delitos contra la salud; Mario N. por portación de arma de fuego, delitos contra la salud y detentación de vehículo robado, finalmente Iván N. por delitos contra la salud y detentación de vehículo robado.