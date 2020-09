Van 6 semanas con reducción en casos de Covid-19: López-Gatell

Your browser does not support the video tag.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que México suma seis semanas consecutivas con reducción en el número de los casos de Covid-19; en tanto, el acumulado de positivos al corte de este domingo es de 634 mil 23 y de fallecidos, de 67 mil 558.

Durante la conferencia de prensa para dar el informe sobre el avance de la pandemia, señaló que “en términos del acontecer epidémico, tenemos cada vez menos casos por semana, y llevamos ya en este momento seis semanas consecutivas en donde tenemos reducción en el número de casos”-.

Refirió que en la semana 29 se registró que “59 de cada 100 personas con síntomas (de Covid-19) a las que se les tomó una muestra de secreciones respiratorias, se encontró que la enfermedad estaba relacionada con el virus SARS-CoV-2”.

Sin embargo, indicó que esta proporción “ha ido disminuyendo de manera significativa hasta la semana 35, que fue hace dos semanas, y hoy estamos en 40 por ciento”.