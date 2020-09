SSP detiene a 3 presuntos narcomenudistas en Puebla y Tehuacán

Your browser does not support the video tag.

En diferentes intervenciones, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo en Tehuacán y Puebla capital a tres presuntos narcomenudistas, dos de ellos integrantes de “El Cártel de San Diego Chalma”.

Dos hombres presuntamente dedicados a la venta de droga, a quienes se identifican como integrantes del grupo delictivo autodenominado “El Cartel de San Diego Chalma”, fueron detenidos por agentes de la Policía Estatal en este municipio en posesión de diversas sustancias con apariencia de droga.

Los detenidos son hermanos, se identificaron como Miguel y José M. y fueron ubicados por los agentes en la colonia La Paz; al hacerles una revisión se les encontraron sustancias con las características de las drogas conocidas como cristal (47 dosis), marihuana (120 gramos), heroína (20 dosis), por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

Los reportes de inteligencia ubican a las dos personas dentro de la organización delictiva ya mencionada; estaban registrados en el atlas delictivo y tenían como zona de influencia la junta auxiliar de San Diego Chalma.

Por otra parte, en Puebla capital, elementos de la Policía Estatal detuvieron, en la colonia Guadalupe Caleras, a un presunto narcomenudista identificado como José Luis C., alias “El Chimuelo” o “El Padrino”.

Al momento de su detención, el hombre se encontraba en posesión de 54 envoltorios plásticos con hierba verde con características de la marihuana y 11 envoltorios con una sustancia granulada, con las características de la droga conocida como cristal.

Según reportes de inteligencia de la SSP, José Luis C. tenía como centro de influencia la zona norponiente de la capital poblana y operaba para dos hombres identificados como “El Michoacano” y “El Cabezón”.