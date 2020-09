Segom no reconoce a artesanos y les prohíbe instarse en el Carolino, acusan

Your browser does not support the video tag.

Artesanos de la zona del Carolino de la agrupación “Rolando Merino” acusaron que personal del ayuntamiento sólo dejó instalar a tres de 30 agremiados, mientras que otras organizaciones permitieron que fueran todos sin respetar la sana distancia.

En rueda de prensa, en el zócalo de la ciudad, Linda Isabel Rodríguez Rodríguez, artesana de dicha agrupación, señaló que los hechos se dieron el sábado pasado, cuando después de cinco meses “por fin los dejaron regresar”, ya que desde marzo les habían pedido que no se colocaron para evitar la propagación del Covid-19.

Detalló que llegaron temprano para poder instalarse como lo hacían antes de la emergencia sanitaria, sin embargo, Laura Carbente Aguilar, del Departamento de Espacios Públicos y Jesús Duque Viconti, de Desarrollo Político, ambos de la Secretaría de Gobernación Municipal (Segob), no dejaron que se pusieran todos argumentando que no tiene permiso para hacerlo.

Refirió que eso es falso, ya que llevan más de 20 años colocándose en esa zona, y si bien de los 30 que están agremiados, el ayuntamiento de Puebla sólo tiene registrados oficialmente a ocho, se llegó a un acuerdo verbal en años pasados para que los otros 22 puedan vender sin problema.

No obstante, acusó que los funcionarios municipales se basaron solo en el padrón de los ocho y que se debía respetar el decreto del gobierno estatal de que venda un tercio de los agremiados, por ello solo permitieron que fueran tres e incluso hasta llegaron policías para evitar que se pusieran.

“Nos quieren recortar los espacios, se escudan en que solo tiene derecho a trabajar los que tiene un pago como tal, esto a pesar de que es el propio ayuntamiento el que no ha registrado a todos, aunque se los hemos pedido, somos 30 agremiados y solo nos están reconociendo a ocho”, pronunció.

Sin embargo, recriminó que a las otras cinco organizaciones que igual venden en esa zona (calle 6 Sur entre Juan de Palafox y 3 Oriente), si los dejaron colocarse sin decirles algo, además de que nunca respetaron la sana distancia, pues se colocaron dos carpas y ahí estuvieron todos.

Funcionarios actúan con corrupción

Por su parte, Olivia Rodríguez Godos aseveró que esto se debe a “la corrupción” que se tiene en dichas áreas, ya que se ve un claro favoritismo de Carbente Aguilar hacia las otras organizaciones, todo porque “si se prestan” a darles dinero.

Un ejemplo, dijo, es el de la agrupación llamada “La fuga de don Porfirio”, que es representada por Margarito Peralta Jiménez, un señor de más de 80 años, que -dijo- tiene el suficiente dinero para corromper a la funcionaria municipal y “manejarla a su antojo”.

Manifestó que no están en contra de que los demás artesanos igual vendan, sino que haya piso parejo para todas las agrupaciones, pues el sábado fue notorio que iban de los 10 hasta los 30 espacios que les habían dado y a ellos solo les dejaron tres lugares.

Ante esto, exigió a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que tome cartas en el asunto, ya que los funcionarios de la Segom dicen que “están bien parados” y que no les pueden hacer nada, motivo por lo que se aprovechan de sus cargos.

“Tenemos más de cinco meses de que no estábamos trabajando y ahora que nos dejan regresar, nos hacen esto, pues no se vale, les propusimos que fueran tres días para que nos repartiéramos entre los compañeros y así puedan vender todos, pero tampoco nos hicieron caso”, asentó.