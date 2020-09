Procesan a presidente del patronato de la UAEH por peculado

Your browser does not support the video tag.

Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán, presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), y otras tres personas, por lavado de dinero y delincuencia organizada en una presunta trama para desviar 58 millones de pesos.

Además de Sosa Castelán, Juan Manuel Hernández Gayosso, María Luisa Montalvo Sierra y María Cruz Campos Álvarez también fueron apresados y procesados en audiencia celebrada este domingo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían desviado recursos a través de la empresa Contabilidad del Siglo XXI, Pachuca Sociedad Civil, Inmobiliaria Constructora y Arrendadora Yolo; Contabilidad Automatizada Hidalgo y Eficiencia en Negocios y Asociados.

El juez del penal federal del Altiplano fijó el plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria, así como prisión preventiva para los dos hombres en el Altiplano, mientras que las dos mujeres en Morelos, Cefereso 16.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló diversas cuentas bancarias de Sosa Castelán por movimientos inusuales en el sistema financiero por valor de 151 millones de dólares.

En un comunicado del 31 de agosto, la universidad manifestó su “apoyo y respaldo total” a Sosa y consideró que la detención del funcionario era una “injusticia”.