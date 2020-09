Por secuestro de joven en Puebla, le dan prisión preventiva a sujeto

Your browser does not support the video tag.

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención y posterior vinculación a proceso de Nabor N. de 37 años, señalado de privar de la libertad a una joven de 17 años el pasado 25 de agosto del presente año.

El 25 de agosto de 2020 la madre de la adolescente fue alertada respecto a que un hombre acompañado de dos personas llegó de forma violenta al lugar donde trabajaba la menor de edad y golpeó a uno de sus compañeros.

El sujeto que encabezó los hechos, tiempo atrás habría sido pareja sentimental de la joven de 17 años, a quien amagó con una escopeta y la amenazó con matar a su familia si no se iba con él.

Al tomar conocimiento, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, inició diligencias para dar con el paradero de la joven y obtener información sobre el presunto responsable, Nabor N.

Derivado de labores de búsqueda, inspecciones y entrevistas a testigos, el 26 de agosto, agentes investigadores acudieron a un domicilio de la localidad de San Agustín Ixtahuixtla en el municipio de Atlixco donde aseguraron a Nabor N. y rescataron de forma ilesa a la afectada.

Con los datos obtenidos en el proceso de investigación, la FGE formuló imputación por el delito de privación ilegal de la libertad con fines sexuales y obtuvo del Juez de Control la vinculación a proceso de Nabor N.

En contra del imputado, también la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa.