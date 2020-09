Morena inaugura nuevas instalaciones de dirigencia estatal en Puebla

Your browser does not support the video tag.

El secretario general con funciones de presidente de Morena en Puebla, Edgar Garmendia de los Santos, inauguró oficialmente las nuevas instalaciones del partido, ubicadas en Teziutlán Sur Número 80, de la colonia La Paz.

En encuentro con senadores, diputados federales, locales, consejeros del partido y militancia, la dirigencia estatal, también representada por Carlos Evangelista Aniceto, delegado en Puebla del CEN de Morena; coincidió que el instituto político surgió con el ideal de salir a las calles y escuchar las necesidades de la población.

Tocar casa por casa con lo cual se construyeron los estatutos del partido y el programa de acción que hace a Morena una representación fuerte, sólida, que conoce la necesidad de mexicanas y mexicanos.

En el encuentro se convocó a los presentes a fortalecer al partido y seguir trabajando porque Morena pertenezca a cada uno de los ciudadanos.