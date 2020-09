Medio Ambiente habilita plataforma para evaluar impacto de proyectos

Your browser does not support the video tag.

Al implementar la plataforma “Visita Virtual”, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) atendió, durante la contingencia sanitaria del Covid-19, las solicitudes de evaluación de impacto y riesgo ambiental.

La titular de la dependencia, Beatriz Manrique Guevara, señaló que, a través de esta plataforma, en el periodo del 18 de junio a la fecha, ciudadanos, constructores y cámaras del ramo realizaron dicho trámite, resolviendo el 92.8 por ciento de las solicitudes.

Además, los promoventes pudieron revisar el estatus de su solicitud en el Sistema de Seguimiento a la Evaluación de Impacto Ambiental en el sitio https://t.co/MrMAgFYu6w?amp=1.

El programa “Visita Virtual” fue creado para dar continuidad al trámite de evaluación de impacto y así alentar la reactivación de las actividades económicas.

Para la realización del trámite, el promovente debe autorizar expresamente la visita virtual bajo protesta de decir verdad, con base al artículo 247 fracción I del Código Penal Federal.

Tras iniciar con la inspección virtual, un evaluador de la dependencia realizará un informe.

Este proceso es parte de la modernización administrativa y de migración hacia los programas digitales de la Smadsot. Es exclusivo para la evaluación de impacto ambiental y no aplica para aquellos proyectos que representen un riesgo para el medio ambiente o que por cuestiones de seguridad, la dependencia determine improcedente la visita en línea.