Gabriel Biestro da positivo a Covid-19; estará en aislamiento, dice

El diputado local de Morena y presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, informó que tras hacerse su prueba semana de Covid-19, dio positivo el pasado sábado, por lo que estará en confinamiento.

Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter durante la mañana del 5 de septiembre, tras lamentar no poder haber acudido a la visita del aspirante a dirigir el CEN de Morena, el también diputado federal Mario Delgado Carrillo.

“Estaré en confinamiento estos días, pues ayer en mi chequeo semanal de COVID, salí positivo”, indicó en su tuit.

Sin embargo, el diputado local no dijo cómo se encuentra de salud, ni dio más detalles al respecto.

Cabe mencionar que en Puebla, 15 presidentes municipales se han contagiado de Covid-19 –tres más que hace una semana– de los cuales sólo tres se mantienen activos, uno falleció y 11 se recuperaron tras haber cumplido el ciclo epidemiológico de vigilancia.

