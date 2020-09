Your browser does not support the video tag.

FGR irá a tribunales para abrir proceso a Collado por fraude fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará ante un tribunal la decisión de un juez de control de no vincular a proceso por el delito de defraudación fiscal, por 36 millones de pesos en 2015, a Juan Collado Mocelo, abogado de expresidentes y políticos.

A través de un comunicado, el organismo cuestionó la decisión de juez ante las pruebas aportadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Aseguró que las evidencias se obtuvieron con legalidad y consideró inadmisible que sean desechadas, por lo que recurrirá a tribunales para echar atrás la resolución del juez.

La FGR ha obtenido dos vinculaciones a proceso contra Collado Mocelo, por operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude, así como por delincuencia organizada. Este último está considerado grave, por lo que se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Collado Mocelo, “apodado el abogado de los poderosos”, ha representado legalmente los intereses de expresidentes como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como de políticos como Carlos Romero Deschamps, exlíder del sindicato de Pemex.

De acuerdo con la Fiscalía de Chihuahua, estaría involucrado junto con el exgobernador de ese estado, César Duarte Jáquez, en una trama para desviar dinero a favor de Salinas de Gortari.