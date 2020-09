EU va por Calderón; con T-MEC, justicia es transnacional: Jalife

Your browser does not support the video tag.

Con la entrada en vigor del T-MEC, la justicia será transnacional, por lo que Estados Unidos va por encarcelar y enjuiciar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, como lo está haciendo con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de aquél, acusado de narcotráfico.

Así los previó Alfredo Jalife-Rahme, especialista en geopolítica, quien señaló que, si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por no enjuiciar a sus predecesores, “ya hay presiones del T-MEC”.

Entrevista con los youtubers Ignacio y Mauricio Rodríguez, recordó que, al regreso de la gira presidencial por Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard habló de una nueva era en la justicia mexicana, lo cual interpretó como un acuerdo con Estados Unidos.

Consideró que, pese a la presión popular, López Obrador va a aplazar el tema del juicio a los expresidentes hasta la consulta de 2021.

Esto, debido a que la “infraestructura del aparato jurídico mexicano no está diseñada para enjuiciar a expresidentes (….) Estamos en transición, el nuevo aparato todavía no entra”.

No obstante, indicó que Estados Unidos sí tiene elementos para ir contra Calderón Hinojosa por la que la trama en la que estaría implicado con García Luna implicó operaciones internacionales con dinero ilícito.