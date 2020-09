¿En riesgo las obras de Claudia Rivera en el Centro Histórico?

Your browser does not support the video tag.

No lo cuente en voz alta, pero existe la posibilidad de que la edil, Claudia Rivera Vivanco, cancele las obras que pretende realizar en el Centro Histórico de Puebla, donde cientos de comerciantes están en contra del proyecto que los seguirá afectando en medio de la crisis sanitaria del Covid-19.

Y si no las cancelan, al menos la obligarían a modificar su proyecto original que anuncia con bombo y platillo desde hace unos días.

¿Ustedes se preguntarán por qué?

Según me platican, se pidió a la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, justificar si realmente conoce el proyecto que se pretende ejecutar en el primer cuadro de la ciudad de Puebla.

La preocupación radica, porque las lajas que dan vida a la calle del 5 de Mayo, no pueden ser desprendidas del piso, de lo contrario se manipularía la denominación de Patrimonio Cultural que entregó la Unesco.

El tema de las lajas podría ser incongruente para una denominación de Patrimonio Cultural, porque las mismas no pertenecen a edificios emblemáticos del Centro Histórico, pero sí dan vida a la arquitectura que tiene la ciudad de Puebla.

También me explican que las lajas de este corredor de la 5 de Mayo, no son lajas delgadas, sino gruesas que ameritan un tratamiento especifico para no romperlas durante todos los trabajos de remodelación.

Al tema de las lajas, hay que sumarle otros aspectos del Centro Histórico, que reitero, según me explicaron no pueden ser alterados en la ciudad de Puebla, de lo contrario se pondría en riesgo la denominación de Patrimonio Cultura.

En pocas palabras, la munícipe puede dar una manita de gato al primer cuadro de la ciudad, pero no puede provocar cambios radicales a estas calles de Puebla.

Por eso, las autoridades pertinentes están exigiendo al INAH se pronuncie sobre si conoce el proyecto y por qué autorizó el mismo, a sabiendas de los riesgos que representa ante la Unesco.

Ya veremos en qué acaba esta historia.

Hasta aquí mi reporte

