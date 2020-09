Continúan trabajos de rehabilitación por lluvias en Puebla: Segob

Your browser does not support the video tag.

En la cuarta gira de trabajo para supervisar las labores de reparación realizadas en la Sierra Norte, tras las fuertes lluvias registradas en agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal informó que los trabajos de rehabilitación continúan.

Así lo dijo el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez refrendó en este municipio la cercanía y sensibilidad de este gobierno de la Cuarta Transformación.

Durante su visita, el secretario expresó al alcalde, Artemio Hernández Garrido, el compromiso del gobernador Miguel Barbosa Huerta de conocer y atender, sin distinción alguna, las demandas y necesidades de todas y todos los poblanos.

En compañía de Francisco García Marañón, director de Fortalecimiento Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (Sedif); Gabriel Sánchez Quintero, delegado de la Secretaría de Infraestructura, y Ana Lucía Hill Mayoral, coordinadora general de Protección Civil (PC) estatal, Méndez Márquez destacó la disposición de reforzar el trabajo conjunto con este y todos los ayuntamientos del estado, a fin de servir mejor a la gente.

En Chiconcuautla, el último de los 11 municipios de la zona afectados por las fuertes lluvias, el secretario constató las labores de reparación realizadas en su camino principal y escuchó propuestas para el desarrollo de la región.