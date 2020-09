Comuna antorchista de Huitzilan entrega despensas a familias

Your browser does not support the video tag.

Para ayudar a las familias que se encuentran en situaciones difíciles ante el confinamiento por la pandemia del Covid-19, el ayuntamiento huitzilteco benefició a jefas de familia con la entrega de despensas con productos de la canasta básica.

Durante la entrega en la comunidad de Chagchaloyan de Zapata, Verónica Hernández Leal agradeció por las despensas que otorgó el gobierno municipal y aseguró que en estos momentos es una gran ayuda para todas las familias que se encuentran vulnerables.

Relató que para su familia ha sido muy difícil enfrentar la crisis sanitaria, pues tienen varios hijos que alimentar, además de que uno se encuentra con discapacidad y requiere de atención médica y de otros cuidados, situación que se les complica pues no reciben otro tipo de apoyo.

“Si no salimos de casa a buscar qué comer, los niños se pueden enfermar de hambre, de desnutrición y yo tengo a mi niño discapacitado; tengo que salir, mi esposo siempre sale a trabajar al campo y nos trae lo poco que gana; buscamos la manera para comer, pero es muy difícil”, aseguró.

Solicitó la intervención del gobierno estatal para que implemente programas de ayuda que les permita alimentar a las familias humildes, sobre todo en estos momentos de crisis.