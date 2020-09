Cancelan macrosimulacro del 19-S en CDMX por pandemia

Your browser does not support the video tag.

Ante la emergencia sanitaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Gobierno de la Ciudad de México acordaron cancelar el simulacro previsto para el 19 de septiembre, para evitar aglomeraciones, poner en riesgo la salud de las personas y comprometer a los cuerpos de emergencia.

En su lugar, invitaron a los habitantes de la ciudad a revisar y actualizar su plan familiar para la prevención de riesgos; identificar zonas de menor riesgo dentro y fuera de sus viviendas y lugares de trabajo.

También plantearon establecer roles a seguir en caso de un sismo; y tener lista su mochila de emergencia, sin olvidar incluir artículos de higiene y prevención como cubrebocas, caretas y gel antibacterial.

Recordaron a la población que, si ocurre un sismo significativo y/o se activa la alerta sísmica oficial, la población debe seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, así como atender las medidas sanitarias correspondientes.

Estas son las principales acciones que se deben tomar en cuenta en caso de un sismo:

Conservar la calma.

Replegarse en zonas de menor riesgo, cerca de trabes, columnas o muros de carga.

No utilizar elevadores ni escaleras.

Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

Si se está en planta baja y se tiene un lugar abierto, como un patio libre de obstáculos, se recomienda salir, siempre tomando precauciones y cuidando que no vaya a caer algún objeto o elemento de fachada que pudiera desprenderse.

Si no se pone en riesgo la seguridad personal, hay que desconectar la electricidad y cerrar las llaves de agua y gas.

Si el sismo ocurre al estar manejando, se deben prender las luces intermitentes, frenar lentamente y estacionarse en un sitio seguro, alejado de árboles, postes o bardas que pudieran caer encima.

Cuando termine el sismo, salir con precaución por las rutas de evacuación, previamente identificadas y libres de obstáculos.

El pasado 20 de enero se llevó a cabo el más reciente simulacro nacional con una participación de 100 mil inmuebles en los 32 estados de la república y en casi 2 mil municipios. Se estimó una participación nacional total de cerca de 50 millones de personas.

Una vez que se concluya la contingencia sanitaria, se decidirá retomar el acuerdo de finales de 2019 para realizar tres simulacros por sismo al año, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección.

Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) también se han sumado al sector salud en la atención de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, sin desatender sus funciones para prevenir, prepararse y gestionar emergencias provocadas por fenómenos naturales que pudieran generar alguna emergencia o desastre.